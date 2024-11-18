В Воскресенске ярким концертом отметили 70-летие ДК «Цементник»

Творческий коллектив Дворца культуры представил зрителям лучшие номера, чтобы создать особенное настроение. На мероприятии присутствовали председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко, начальник управления культуры администрации округа Елена Баклушина, директор МУ «Центр развития культуры» Дмитрий Муконин и его заместитель Ольга Севостьянова. Почетные гости провели торжественную церемонию вручения заслуженных наград работникам Дворца культуры.

Фото: [ Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск ]

Гости мероприятия были восхищены концертом, который организовали в рамках праздника. В зале создалась дружелюбная атмосфера. Творческие коллективы ДК «Цементник» блистали на сцене под нескончаемые овации. Складывалось впечатление, что все присутствующие гости и участники — одна большая семья.

70 лет — большая история, в которой переплетены судьбы различных людей, это опыт и мудрость, сотни выступлений и мероприятий. Историю ДК «Цементник» достойно продолжает команда творческих единомышленников.