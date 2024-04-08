В Воскресенске креативно встретили перелетных птиц на областном мероприятии «Пернатые в парках»

Воскресенск присоединился к мероприятию «Пернатые в парках», который проводят по всей Московской области. Жители округа смогли помочь птицам в творческом и развлекательном форматах.

Воскресенцы участвовали в мастер-классах, проходили тематические квесты и смотрели спектакли. Помимо этого они создавали и декорировали кормушки, представляли рисунки и изучали орнитологические фотографии.

Так, в парке усадьбы Кривякино были представлены творческие работы и рисунки «Кряква Кривякинская и ее друзья». Юные гости и их родители смогли насладиться постановкой Театра ростовых кукол «Софит»: зрителям показали спектакль «Проделки вредной вороны».

На главной площади состоялся квест «Птичьи Суперспособности 2.0», мастер-классы по созданию оберегов, съедобных кормушек и декорированию домиков для птиц. В павильоне гости мероприятия смогли посмотреть работы по теме «Птицы нашего края» авторства профессионального фотографа Юрия Фокина. Сам творец также присутствовал на месте и смог рассказать о своих работах.

Культурно-развлекательная программа состоялась также в парке «Москворецкий». В беседке для букроссинга организовали тематическую выставку с фотографиями птиц Подмосковья. Дети на мероприятиях смогли не только узнать что-то новое, но приобщиться к полезному делу: они создавали ожерелья из сухофруктов для птиц. Также юным участникам показали, как создавать интересные фигуры из воздушных шаров.

Мероприятие «Пернатые в парках» в Воскресенске также включило в себя экологическую акцию «Покорми птиц». Каждый мог внести свой вклад в корзину для корма. Собрали большое количество пшена, семечек, сушеных яблок и других лакомств. Благодаря неравнодушным воскресенцам птицам будет проще найти питание после зимы и заселить зеленые зоны округа.