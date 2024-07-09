В Воскресенске лесничие провели уроки по основам таксации леса для школьников

Специалисты ГКУ МО «Мособллес» провели практическое занятие по основам таксации леса для учащихся школьного лесничества «Берендеи» МОУ СОШ «Траектория успеха» села Ашитково городского округа Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Уточняется, что ребята проявили свою активность во время занятий, были заинтересованы и задавали много вопросов, а также узнали весь алгоритм проведения таксации лесного участка на практике.

Отмечается, что ребята изучили инструменты, используемые специалистами лесного хозяйства при отводе делянок. Кроме того, юные жители вспомнили принципы работы мерной ленты, мерной вилки, высотомера, рассмотрели и сравнили два образца буссоли, попрактиковались в построении чертежа-схемы измеряемого участка.