В Воскресенске начался месяц чистоты и благоустройства
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]
В городском округе Воскресенск стартовали мероприятия по уборке и благоустройству, которые традиционно проводят в апреле по всей Московской области. Это позволит привести общественные пространства в порядок после зимы, а также подготовить округ к встрече летнего сезона.
Чистоту в апреле наведут в главных местах отдыха воскресенцев, в парках, скверах, на пешеходных дорожках и во дворах. Неравнодушные уже провели уборку в двух микрорайонах города Белоозерский — Фетровая фабрика и Цемгигант.
Общими усилиями Воскресенск и другие округа Подмосковья станут чище и комфортнее. Граждане благодаря субботникам бережнее относятся к окружающей среде и чувствуют свою причастность к улучшению жизни в городе.
Администрация г.о. Воскресенск напомнила, что следующий субботник проведут 13 апреля. Присоединиться к нему может любой желающий в собственном дворе или ближайшем сквере.