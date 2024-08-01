В Воскресенске обсудили диспансеризацию и ремонт подразделений больницы

В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева и главный врач ГБУЗ Московской области «Воскресенская больница» Юрий Райхман. На встрече обсудили важность открытого диалога и взаимодействия администрации округа с руководством больницы. Участники мероприятия рассмотрели сроки диспансеризации жителей и ремонт подразделений больницы.

Главный врач больницы обратил внимание на важность того, чтобы медицинские осмотры своевременно проходили работающие граждане. Для решения вопроса предложено проводить диспансеризацию сотрудников непосредственно на предприятиях. Медиками будут организованы выездные комиссии.

Воскресенская больница – это многопрофильное учреждение здравоохранения Московской области, сотрудники которой оказывают квалифицированную помощь широкого и узкого профиля взрослому и детскому населению округа. Согласно статистическим данным семи месяцев почти 42 тысячи человек прошли обследования в рамках диспансеризации и профосмотров.

Напомним, что в нынешнем году завершился ремонт 4 этажа поликлиники №1, в котором разместился Центр амбулаторной онкологической помощи. Ремонтные работы детского соматического корпуса находятся в активной стадии. Специалисты также приступили к ремонту филиала поликлиники №6, которая расположена в городе Белоозерский, в микрорайоне Красный Холм. По завершении работ каждое из подразделений больницы будет соответствовать современным стандартам.