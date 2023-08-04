В Воскресенске обсудили, как проходит модернизация коммунальной инфраструктуры микрорайона Лопатинский

Жители микрорайона Лопатинский городского округа Воскресенск смоги получить ответы на вопросы по модернизации его инфраструктуры. Они собрались на встрече в ДК «Юбилейный» вместе с экспертами, которые проинспектировали ход работ прямо на месте в жилом квартале.

Среди проверяющих были депутат Госдумы Мария Бутина, руководители и представители профильных министерств Московской области, ресурсоснабжающих компаний и глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Кстати, в доме культуры собрались не только лопатинцы, но и жители других микрорайонов, где также проходят работы по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Глава округа Алексей Малкин и первый заместитель генерального директора ООО «Газпром теплоэнерго МО» Игорь Подмогильный рассказали людям о том, как проходит реализация инвестиционной программы. После ее завершения подача отопления и воды в дома станет стабильной. Для этого в микрорайоне строят новую блочно-модульную котельную. Всех присутствующих пригласили присоединиться к выездному осмотру объектов тепло- и водоснабжения.

«На нас лежит ответственная задача по решению вопросов жилищно-коммунального хозяйства в округе. Получаем в этом большую поддержку от областного правительства и делаем все, чтобы не подвести людей», - сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Выездная встреча продолжилась на котельной №3, на площадке монтажа временной байпасной линии и на станции обезжелезивания водозаборного узла «Лопатинский». Также группа побывала на месте последней аварии на трассе водоснабжения.

В этом году на ВЗУ «Лопатинский» заменили два насоса, ввели в эксплуатацию ранее законсервированную скважину. Для улучшения качества воды уже в следующем году в микрорайоне Лопатинский планируется запустить новую станцию обезжелезивания. Ее производительность составит 240 куб.м/час. Также в 2024-м закончат капитальный ремонт магистрального водопровода и сетей водоснабжения по ул. Комсомольской.