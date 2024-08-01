В Воскресенске открылся Центр амбулаторной онкологической помощи

Здесь будут каждый день получать помощь порядка 200 пациентов. Также у них появится возможность пройти полный цикл диагностики заболевания и лечения. На дневном стационаре одновременно смогут пребывать десять человек.

Пациентам ЦОАП предлагается широкий спектр услуг, оказываемых по полису ОМС: от УЗИ- и КТ-диагностики до флюорографии и химиотерапии. Также будут оказываться телемедицинские консультации и проводится многие другие обследования.

Новый Центр амбулаторной онкологической помощи открылся после ремонта на базе поликлиники №1 Воскресенской больницы. В церемонии передачи объекта в пользование приняли участие сотрудники центра, главный врач больницы Юрий Райхман и заведующий ЦАОП Андрей Сергеев.

Также на открытии присутствовали: секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Воскресенск, Алексей Малкин и исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова.

Данный Центр стал 25-м в сети Подмосковья. Он находится по адресу: г. Воскресенск, Больничный проезд, здание 1, корпус 2 (4 этаж).

Человек сможет попасть на прием в ЦОАП по записи врача-терапевта или узкопрофильного врача, если у него есть подозрения на онкологию. Самостоятельная регистрация (для пациентов, состоящих на диспансерном учете) доступна на Госуслугах, по телефону 112 или в инфомате поликлиники.