В Воскресенске оценили состояние подвальных помещений МКД

Глава городского округа регулярно совершает подобные инспекционные выезды. Данные мероприятия проводятся в рамках подготовки округа к предстоящему осенне-зимнему периоду. Об одном из них Алексей Малкин рассказал на своей странице в социальных сетях.

Основной целью таких проверок служит оценка степени защищенности подвальных зон от возможных подтоплений. Контроль технического состояния подвалов позволяет своевременно выявить и устранить любые выявленные недостатки, обеспечивая благоприятные условия для жителей многоквартирных домов в холодное время года.

Так, глава округа провел инспекцию в нескольких МКД на улицах Светлой и Андреса в микрорайоне Лопатинский. Он осмотрел подвалы в домах №1, №3, №13 и №15, пообщался с жителями и отметил хорошее техническое состояние подвалов на улице Светлой.

При этом Алексей Валерьевич подчеркнул, что подвальные помещения в домах на Андреса находятся в неудовлетворительном состоянии. Он дал поручение представителям управляющей организации «Наш Дом – Воскресенск» незамедлительно провести необходимые работы по их осушению и дезинфекции.