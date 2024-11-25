В Воскресенске появился новый школьный стадион

«Береги платье снову…», а здоровье – смолоду! Так бы сказал Александр Пушкин, если бы своими глазами увидел новый стадион, который совсем недавно открылся в Воскресенске для учащихся местной школы.

По словам заместителя главы городского округа Ольги Коротеевой, он точно станет популярным местом для активного отдыха среди местных жителей. Также спортивный комплекс поспособствует продвижению здорового образа жизни.

При проектировании стадиона особое внимание уделялось безопасности учащихся. Так, спортивная площадка отделена от школы и имеет отдельный вход. Кроме того, по всему периметру установлены камеры видеонаблюдения, которые интегрированы в систему «Безопасный регион».

Программу «Открытый стадион», инициированную губернатором Московской области Андреем Воробьевым, запустили еще в 2021 году. Она направлена на создание и улучшение спортивной инфраструктуры региона, что, безусловно, положительно скажется на здоровье и благополучии молодежи.

Современные условия, в совокупности с безопасностью и комфортом, создают отличные возможности для занятий спортом и проведения активного досуга на свежем воздухе!