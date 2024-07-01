В Воскресенске помогли дочери участника СВО полезно и весело провести лето

В городском округе Воскресенск регулярно поддерживают участников спецоперации, а также их близких.

Специализированный центр помогает получить всю необходимую информацию о льготах, помощь, а также оформить путевку для детей в оздоровительные лагеря Московской области. Недавно одну из таких поездок организовали для дочери воскресенского бойца.

Дочка военного, находящегося на СВО, провела две недели летних каникул в оздоровительном комплексе Литвиново. Живописное место расположилось в Наро-Фоминске, о котором девочка отозвалась очень тепло. Ей понравилась программа лагеря, которая включила в себя множество мастер-классов и кружков.

«Также к нам приезжал губернатор, он попросил нас нарисовать то, что мы хотим видеть в наших городах. Я нарисовала приют для бездомных животных, потому что я их очень люблю и переживаю за них. У меня у самой дома девять кошек и одна собака», – рассказала Анна Т.

Отец девочки ушел на СВО в марте 2023 года. Он является добровольцем. Мужчина отказался оставаться в стороне, пошел защищать интересы Родины и своих соотечественников. В Воскресенске его ждут любящие супруга и дочь, которые гордятся своим главой семьи.

Напомним, в Воскресенске действует Центр поддержки участников СВО и их семей. Там регулярно собирают гуманитарную помощь и оказывают всестороннюю поддержку семьям бойцов.