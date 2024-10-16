В Воскресенске продолжается реконструкция главного дома усадьбы Кривякино

В рамках государственной программы «Культура и туризм Подмосковья» в Воскресенске продолжается реставрация Главного дома усадьбы Кривякино.

Начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина совместно с представителями подрядной организации посетила объект культурного наследия федерального значения 18-19 веков.

Монтаж инженерных сетей и прокладка внутренних коммуникаций полностью выполнены. На данный момент специалисты занимаются отделкой внутренних помещений. Строители соблюдают все технологии работ и используют те материалы, которые ранее были согласованы экспертами в рамках проекта. Отставание от графика работ не зафиксировано.

Реставрационные работы намерены завершить до конца 2024 года. В отремонтированном здании расположится многофункциональный культурный центр. Его главным направлением работы будет выставочно-экскурсионная деятельность.