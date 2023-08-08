В Воскресенске продолжают проводить «Школу безопасности»

В подмосковном городском округе Воскресенск продолжаются семнадцатые Всероссийские соревнования под названием «Школа безопасности». В них могут принять участие школьники и учащиеся российских образовательных организаций.

В рамках «Школы безопасности» ребята отрабатывают навыки в области гражданской обороны и самообороны, поведения в случае чрезвычайных ситуаций, например, пожаров. Помимо этого, обучающиеся показывают свою подготовку в области безопасности на воде.

Соревнования включают в себя и воспитательную направленность. Так, «Школа безопасности» проводится в том числе, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни и взращивать патриотизм в молодых людях.

Одним из видов соревнований в «Школе безопасности» является «Маршрут выживания», который и проходят ребята из старшей и младшей возрастных групп в Воскресенске. Командам предстоит преодолеть короткую дистанцию на искусственном водоеме без течения и длинную — по реке Нерская.