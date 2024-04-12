В Воскресенске прошла торжественная церемония вручения первых паспортов юным жителям округа

В Воскресенске в концертно-выставочном зале города собрались юные жители округа, которым в торжественной обстановке впервые в жизни вручили паспорт гражданина России.

С новым этапом взросления в рамках статуса гражданина ребят поздравили заместитель главы городского округа Воскресенск Ксения Архипова и заместитель председателя Совета депутатов округа Сергей Слепов.

«Получение паспорта гражданина Российской Федерации — важное событие в жизни любого человека, проживающего в нашей стране. Желаю вам успехов на жизненном пути, хорошей учебы, исполнения планов и надежд. Любите свою Родину и служите ей честно ради общего блага», — поздравила ребят Ксения Архипова.

Юные жители округа получили именные поздравления губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ребятам также вручили памятные подарки. Поддержать их в столь значимый день пришли родители, близкие и друзья. Поднять настроение сумели воскресенские артисты, которые сделали праздничную церемонию особенно торжественной.

Напомним, впервые паспорт гражданина России получают при достижении 14-летнего возраста. Позже паспорт несколько раз будут менять. В первый раз гражданин должен обратиться в 20 лет, а второй — в 45.