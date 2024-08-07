В Воскресенске прошли краеведческие часы для всех желающих

Это уникальная возможность погрузиться в историческое наследие Воскресенска. Посетители смогли совершить захватывающее путешествие во времени и познакомиться с удивительными фактами. Краеведческие часы подарили им незабываемые впечатления, расширили кругозор и пробудили интерес к прошлому родного края.

В отделе краеведения Центральной библиотеки состоялось увлекательное мероприятие под названием «Воскресенск – город химиков». Его посетили и оценили по достоинству работники филиала «ВМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ». Также среди гостей можно было заметить тех, кто только задумался о том, чтобы начать работать на предприятии.

Главный библиотекарь отдела краеведения Галина Васильчук рассказала о том, как строился и развивался Воскресенский химический комбинат. Также экскурсионная группа узнала о людях, которые занимали там руководящие должности в тот или иной период времени. Без внимания не остались достижения и успехи тружеников в годы ВОВ.

Коллектив предприятия неоднократно получал награды за свою самоотверженную работу. Так, к примеру, в 1942 году за оперативное восстановление комбината после тяжелых испытаний он был удостоен почетного Знамени Государственного комитета обороны.