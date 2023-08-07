В Воскресенске прошли показательные выступления по начальной военной подготовке

В Подмосковном Воскресенске состоялись показательные выступления по начальной военной подготовке. Организаторами выступили представители Центра духовного и физического развития подрастающего поколения «Орленок» и Воскресенское отделение «Союз десантников».

В частности в мероприятии приняли участие военно – патриотические и оборонно – спортивные клубы «Аквариум», «Воин», «Ратник» и «Скиф».

За соревнованиями пристально следили члены жюри из судейско-инструкторского состава «Союза десантников».

Перед началом состязаний с приветственным словом к участникам обратились заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Ольга Коротеева и председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко.

Отметим, что прошли соревнования совсем в непростых погодных условиях. Температура воздуха в городе в этот день прогрелась до 31 градуса тепла. Поэтому было принято решение официально не распределять призовые места.

Стоит добавить, что организовали состязания в честь 10-летия местного отделения «Союза десантников». Как добавил председатель Воскресенского отделения «Союза» Валерий Скрябин, в такой день не могло быть проигравших.

От коллектива АО «ВАЗ» участникам соревнований были вручены сладкие подарки.