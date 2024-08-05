В Воскресенске проверили работу еще четырех котельных

Подготовка к осенне-зимнему периоду в городском округе Воскресенск находится в активной стадии. Администрация муниципалитета регулярно контролирует ход подготовки.

Так, представители Администрации выезжают на котельные. Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин и директор филиала «Газпром теплоэнерго МО» в Воскресенске Дмитрий Хрипунов посетили котельные, расположенные в Воскресенске на улицах Мичурина, Рабочей и Комсомольской, а также котельную в городе Белоозерский.

В Белозерском на котельной установили новый сетевой насос. Работы провели в рамках расширенной программы ремонта. На котельной, расположенной по улице Мичурина, специалисты выполнили капитальный ремонт котла. Гидравлические испытания на сетях, которые питают указанные котельные, уже завершены. Были выявлены проблемные участки, которые оперативно устранили рабочие.

Планово-предупредительные работы проводят на всех котельных, расположенные в городском округе.