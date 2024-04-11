В Воскресенске проводят ежедневную уборку детских площадок

В порядок зоны для отдыха детей и взрослых в Воскресенске приводят сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» на регулярной основе. Учитывают не только плановые территории, но и запросы жителей, которые оставляют заявки на портале «Добродел».

Работники проводят уборку детских площадок, обрабатывая по семь заявок с портала «Добродел». В настоящее время проводятся работы по благоустройству и уборке в деревне Ратчино. Там делают чище и комфортнее площадку, установленную по программе губернатора Подмосковья.

Бригады не только убрали территорию от мусора. Они также починили качели и очистили от надписей игровые элементы. Сотрудники учитывают места, которые потенциально травмоопасны для детей. Туда МБУ выезжает в первую очередь для обеспечения комфортной и безопасной зоны для отдыха юных жителей.

Напомним, в Воскресенске более 30 детских площадок было установлено по программе главы Московской области Андрея Воробьева.