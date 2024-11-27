Катки в Воскресенске начнут работу 1 декабря

Жителей и гостей округа просят обратить внимание, что в случае неблагоприятных погодных условий день открытия может быть изменен. Сезон закончится 31 марта 2025 года. Для массового катания подготовили 16 ледовых катков. В частности, в городе Воскресенск площадки для катания горожан откроют на улицах Зелинского, Чапаева и Менделеева. Кроме того, обустроенные катки будут доступны для жителей деревень Чемодурово и Ратчино, сел Федино, Косяково, Конобеево, Ашитково и Усадище, поселков имени Цюрупы, Хорлово и Фосфоритный. В городе Белоозерский появится три катка — один на улице Комсомольской и два на улице 60 лет Октября.

Отметим, что в выходные дни стартует программа «Зима в Подмосковье», которая распространена по всей территории региона. В Воскресенске уже определен график праздничных мероприятий. В округе откроют зимний сезон в парках, проведут новогодние и рождественские гуляния, театрализованные концерты, благотворительные елки, анимационные программы, мастер-классы и другие праздничные мероприятия.