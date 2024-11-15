В Воскресенске состоялся Х окружной форум «Волонтеры Подмосковья»

Десятый, итоговый окружной форум регионального движения «Волонтеры Подмосковья» прошел в ДК «Юбилейный» в городском округе Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что указанное масштабное мероприятие, которое стало кульминацией целого года активной работы, собрало волонтеров и руководителей добровольческих объединений со всего региона.

В ходе мероприятия ведущие эксперты в сфере добровольчества поделились с участниками передовым опытом и помогли совершенствовать свои навыки и методы работы. Кроме того, для руководителей волонтерских отрядов и организаций был проведен круглый стол, который посвящен стратегическому развитию добровольческой деятельности в Подмосковье.

В завершении форума состоялась веселая и захватывающая образовательно-развлекательная игра «Идеальный волонтер», в ходе которой команды продемонстрировали свои знания в сфере добровольческой деятельности, проявляли креативность и командный дух, решая нестандартные задачи и выполняя задания. Итогом игры стало присвоение первого и второго мест командам из Коломны, а третьей стала команда из Зарайска.