В Воскресенске стартовал гуманитарный сбор для жителей Курской области

В городском округе Воскресенск в субботу, 10 августа, будут функционировать три оперативные точки сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области.

Волонтерское движение Московской области запустило оперативный гуманитарный сбор помощи. В субботу неравнодушных воскресенцев ожидают на общественной территории «Новлянская Ривьера» (с 10.00 до 14.00), в парке усадьбы Кривякино (с 11.00 до 14.00) и в парке «Москворецкий» (с 14.00 до 17.00). Сбор инициирован в рамках «Доброго дела».

В первую очередь жители Курской области нуждаются в медикаментах, сухих пайках, продуктах длительного хранения, средствах личной гигиены, одежде, мелкой бытовой технике, генераторах и электроприборах.

В субботу будут работать оперативные штабы. Однако на территории Воскресенска функционирует четыре точки, где также примут помощь для пострадавших соотечественников из Курской области. Обращаться можно по следующим адресам:

• Молодежный центр «Олимпиец» (ул. Цесиса, 17). Пункт работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00. Контактный номер — 8 (496) 441-58-94.

• Ул. Октябрьская. д. 16. Пункт работает с 08:30, но с понедельника по четверг закрывается в 17:30, а в пятницу — в 16:15. Номер для связи: 8 (800) 101-55-16.

• ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» (ул. Ленинская, дом 1а). Работает все будние дни с 13:00 до 18:00.

• муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр», расположенное в поселке Виноградово (ул. Коммунистическая, д. 1). Режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00. Контактный номер: 8 (496) 447-12-02.

Оказать посильную помощь могут представители бизнеса, в частности, доставить крупную партию товаров или сделать пожертвование. Контакт для связи — info@volontermo.ru. Товары необходимо доставить на центральный склад, расположенный в Балашихе.