В Воскресенске стартовал новый хоккейный сезон

Лето закончилось, но это не повод унывать, особенно — для игроков ВХЛ и их болельщиков! Ведь осень означает начало нового хоккейного сезона, захватывающих игр и невероятных впечатлений.

Первая домашняя игра состоялась в четверг, 5 сентября. В этот день на льду против воскресенского «Химика» выступили «Омские крылья». Поединок двух команд начался с острых моментов, которые еще больше подбодрили собравшихся на трибунах болельщиков.

Но инициатива быстро перешла в руки «Химика», что в итоге помогло родному клубу одержать уверенную победу на «сухую». А «Омские крылья» уедут домой с поражением — они проиграли со счетом 4:0.

Никита Сусуев, Павел Ткаченко, Роман Рукавишников и Никита Соколов показали зрителям первоклассную игру в знак благодарности за долгое летнее ожидание. Спортсмены стали настоящими героями матча!

Глава городского округа Воскресенск отметил мастерство хоккеистов и пожелал им громких побед, красивых голов, ярких матчей и удачи в жизни. Также Алексей Малкин поздравил всех поклонников хоккея с началом нового сезона, написав об этом на своей странице в телеграм-канале.