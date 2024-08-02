В Воскресенске торжественно отметили 94-ую годовщину ВДВ

В г.о. Воскресенск жители чествовали десантников, ставших для общества примером героизма, мужества и отваги. В эту важную дату провели митинг, почтили память павших, а также вручили награды воинам округа, в том числе и участникам СВО.

Традиционно жителей собрали у мемориала погибших в Афганистане и других локальных войнах: там состоялся торжественный митинг, где вспомнили о подвигах героев, отдавших свою жизнь за бравое дело. Таким образом выразили благодарность офицерам, прапорщикам, солдатам ВДВ и сержантам. Всем, кто помогал отстаивать интересы Родины в прошлом и продолжает это делать в нынешних реалиях.

«От всего сердца поздравляю с праздником! Желаю каждому здоровья, счастья, бодрости духа, мирного неба над головой и благополучия в семьях! Горжусь «крылатой пехотой» нашей великой страны!» — написал на своей странице в телеграм-канале глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Напомним, вся Россия отмечает 94-ую годовщину Воздушно-десантных войск страны. Сотни тысяч граждан участвуют в акциях, митингах и других мероприятиях, посвященных отважным воинам и служащим.