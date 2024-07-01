В Воскресенске торжественно отметили День молодежи

Соорганизаторами праздника выступили активисты и сторонники партии «Единая Россия», которые также активно помогали в день проведения торжественных мероприятий. Они координировали гостей и работали непосредственно на площадке. Фестиваль «Я — молодой» состоялся при поддержке администрации городского округа Воскресенск и филиала «ВМУ» компании «Уралхим». Яркие и веселые мероприятия проходили на набережной реки Москвы, которая превратилась в калейдоскоп тематических площадок и развлечений.

В праздничный день горожане с особенным трепетом вспоминали о тех героях, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. Гости мероприятия с радостью принимали участие в различных мастер-классах, где плели маскировочные сети и писали письма военным СВО. Также на площадке функционировал пункт приема гуманитарной помощи.

Для жителей и гостей городского округа Воскресенск провели различные спортивные и познавательные мероприятия, инициаторами которых стали местные организации. Детей особенно привлекала пожарная машина, которую припарковали на площадке. Пожарные поделились с ребятами рабочими секретами, как устроены автомобили, какие функции выполняют кнопки и рычаги, какие приборы и инструменты помогают тушить возгорания и спасать людей.

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин и председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко в честь праздника по инициативе партии вручили благодарственные письма волонтерам и молодогвардейцам. Неравнодушные юноши и девушки ежедневно работают на благо общества.

«Эмоции в этот день буквально волной накрыли всю набережную. В каждом уголке гости находили для себя что-то интересное и увлекательное. От всей души поздравляю всех с праздником! Радуйтесь жизни, цените каждое ее мгновение, вдохновляйтесь, творите и реализуйтесь. Открывайте новые горизонты, больше путешествуйте и познавайте мир. Удачи вам, позитива и энергии. За вашим поколением — будущее нашей страны», — сказал Алексей Малкин.

Мероприятие состоялось в рамках проекта партии «Единая Россия» — «Крепкая семья».