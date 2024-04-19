В Воскресенске торжественно отметили Праздник труда Московской области

В Воскресенске во Дворце культуры «Юбилейный» состоялось мероприятие, приуроченное Празднику труда Московской области.

Во время торжественного мероприятия заслуженными наградами регионального и муниципального значения были награждены сотрудники из различных сфер, которые вносят существенный вклад в стабильное развитие округа.

Вручение проводили заместитель руководителя главного управления государственного строительного надзора Московской области Ольга Макарова, заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева и председатель Московской областной организации профсоюза работников химических отраслей промышленности Елена Зайцева.

В рамках мероприятия прошел праздничный концерт. Зрителям представили яркие номера. Не обошлось без выступлений артистов в национальных костюмах.

В фойе ДК состоялась выставка-ярмарка продукции, произведенной на воскресенских предприятиях: минеральные удобрения, способствующие росту различных культур, сырная продукция, отличающаяся вкусовыми качествами и натуральными ингредиентами, растительные препараты, влияющие на укрепление иммунной системы, и другие.