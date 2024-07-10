В Воскресенске торжественно поздравили приемные семьи

На территории парка усадьбы Кривякино в г.о. Воскресенск прошел праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Чествовали и награждали родителей, воспитывающих приемных детей.

Приветствовали и поздравляли приемные семьи временно исполняющий полномочия главы Воскресенска Елена Овсянкина, председатель окружного Совета депутатов Сергей Матвиенко, депутат областной Думы Екатерина Лобышева, начальник окружного управления социального развития Ольга Лузянина. С главной сцены присутствующим сказали множество теплых пожеланий и вручили награды.

Приемные семьи похвалили за активную жизненную позицию, любовь к детям и проявленную заботу. Благодаря им юные жители получили поддержку, возможность развития и воспитание, которые определят их будущее.