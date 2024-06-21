В Воскресенске увековечили имена пяти земляков на мемориале «Вечный огнь»

В Воскресенске в преддверии Дня памяти и скорби состоялся митинг, в ходе которого неравнодушные горожане почтили память героев Великой Отечественной войны, включая и павших в те годы земляков. Также удалось установить и увековечить имена пяти воскресенцев, участников сражений.

22 июня — День памяти скорби, является горькой и важной датой в истории России. В этот день, в 1941 году, началась Великая Отечественная война, унесшая жизни миллионов человек. Воскресенцы также являлись участниками этих сражений: каждый третий из почти 30 000 не вернулся домой и не познал радость мирной жизни. В округе, области и по всей стране до сих пор ведутся работы по установлению личностей героев ВОВ. Они приносят свои результаты.

«В преддверии этой даты на мемориале «Вечный огонь» в Воскресенске мы увековечили еще пять героических фамилий земляков: Матышкин Александр Васильевич, Суворов Павел Дмитриевич, Суворов Леонид Николаевич, Суворов Дмитрий Николаевич, Суворов Сергей Николаевич. Это очень важное событие не только для родственников бойцов, но и для всех нас», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

В ходе митинга были возложены цветы и сказаны слова благодарности героям, труженикам тыла и ветеранам за возможность жить под мирным небом.