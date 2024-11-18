В Воскресенске вручили 12-ый за год жилищный сертификат

«Продолжаем вручение государственных жилищных сертификатов лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — написал на своей странице в телеграм-канале глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Анна воспитывалась в приемной семье с 2020 года. Девушка и сейчас получает поддержку от приемных родителей. В нынешнем году Аня окончила обучение в ГБПОУ МО «Колледж «Коломна». Она выбрала востребованную специализацию — оператор электронно-вычислительных машин. Девушка стремится к знаниям и освоению различных навыков. С сентября она продолжает обучение в Егорьевском техникуме по профессии «швея».

Во время церемонии вручения сертификата Алексей Малкин поздравил девушку с появлением собственной недвижимости и пожелал дальнейшего благополучия и всестороннего развития.

В план на 2024 год был внесен пункт об обеспечении жильем 16 детей-сирот. Анна стала 12-ой участницей программы в нынешнем году.