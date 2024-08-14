В Воскресенске вручили еще два жилищных сертификата

Городской округ активно помогает сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В рамках новой программы они получают жилье, когда им исполняется 18 лет.

В здании окружной администрации состоялось вручение еще двух жилищных сертификатов. На этот раз их получили Данила Сысоев и Ульяна Гильмутдинова.

Юноша состоял на учете в органах опеки и попечительства Раменского городского округа. В 2015 году Данилу Сысоева под опеку взяла его бабушка — Анна Владимировна Уткина. Молодой человек уже закончил Раменский дорожно-строительный техникум, выучившись на машиниста ДСМ. Сейчас он работает в сфере строительства.

Ульяна осталась без попечения родителей, когда ей было всего 10 лет. Девочке крупно повезло попасть в любящую семью Владимира и Татьяны Ерховых, где она воспитывалась до восемнадцатилетия. Приемные родители для нее стали родными, и они поддерживают с Ульяной связь, помогая во всех вопросах.

Школу она закончила еще два года назад. Несмотря на это, впереди ее ждет обучение в Зарайском колледже. В будущем Ульяна хочет стать учителем физкультуры. К слову, девушка уже сама успела стать мамой — она воспитывает маленького Тимура, которому недавно исполнилось 2 года.

Инициатором новых мер поддержки для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выступил губернатор Подмосковья, Андрей Воробьев. Благодаря этой программе они могут получить сертификат и самостоятельно выбрать жилье в любом округе.