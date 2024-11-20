В Воскресенске выбрали 22 истории для сборника уникальных легенд о городе

Участникам предложили представить свои истории о местных достопримечательностях и культурном наследии. Многие горожане активно принимали участие. По итогам конкурса выбрали 22 самые интересные истории, которые войдут в сборник под названием «Воскресенск». Акция направлена на реализацию одновременно двух направлений. Во-первых, позволить участникам раскрыть свой творческий потенциал и приобщиться к созданию общего сборника. Во-вторых, сохранить уникальные истории, которые являются частью культурного облика города.

«У меня было четыре истории, которые мне близки. Например, про наше легендарное озеро Невест. Когда я выходила замуж, на этом озере можно было прокатиться на лодке со свадебным капитаном. Всё это было так красиво и волшебно, что не написать про это я не могла. Безусловно, в каждой истории присутствует художественный вымысел, поэтому моя история получилась сказочной: с русалками, духами, необычными персонажами», — рассказала председатель местного отделения «Опоры России» и автор легенд-победителей Татьяна Чуваткина.

Сборник «Воскресенск» станет частью серии киберпутеводителей, которую издают под маркой «Это моя земля». В него войдут уникальные легенды о местах, которые имеют особенное историческое значение для жителей муниципалитета и привлекают туристов. Так, в сборник войдет история парка усадьбы Кривякино, где проходили важнейшие события. Белая гора завораживает своими живописными видами. Мемориал «Воскресение Христово» — особая часть исторической памяти города. Истории об этих и многих других локациях авторы представили для конкурса.