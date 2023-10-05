В Воскресенске выбрали лучшего мастера домашних заготовок фестиваля-конкурса «Тещин погребок»

VI Открытый фестиваль-конкурс домашних заготовок «Тещин погребок» прошел в Воскресенске в Доме культуры рабочего поселка Хорлово МУ «Воскресенский координационно-методический центр культуры и творчества «Истоки». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В нем поучаствовали шестеро мастеров из трех муниципалитетов региона.

«В первом туре участники презентовали себя, свои заготовки, а также поделились семейными секретами, во втором - показали всем свои творческие таланты», - рассказали о ходе состязания в пресс-службе.

Лучшей умелицей стала участница из Шатуры Юлия Галкина. Но кроме кулинарного таланта женщина обладает еще и артистическим. Юлия - солистка хора «Русская песня» Бакшеевского Дома культуры в Шатуре.

Жюри было сложно определить самого лучшего. Настолько хорошо выступили все участники. Поэтому вместе с победителем остальных удостоили отдельных номинаций и ни один не остался без награды.

«Всем умельцам вручили дипломы, кубки и подарки от социальных партнеров фестиваля», - рассказали в пресс-службе.

В перерывах между конкурсами, пока участники готовились, перед зрителями выступали творческие коллективы Дома культуры «Истоки».