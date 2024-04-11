В Воскресенске завершился III Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусства «Я – Талант»

Солистки ансамбля народного танца «Злато» завоевали призовые места. Девушки продемонстрировали танцы «У реки» и «Татарочка», которые являются олицетворением русской и татарской культуры. Одаренные Анна Антонова и Виктория Старилова стали лауреатами второй степени.

Ансамбль эстрадного танца «Maxi Dance» и народный коллектив «Ансамбль народного танца «Эдельвейс» также стали победителями конкурса. Жюри вручили им дипломы лауреатов первой степени. Танец «Ромашковые поля» дополнительно был удостоен специального приза, поэтому представители «Maxi Dance» забрали еще одну престижную награду.

«В номинациях «Вокал», «Современный танец» и «Детский танец» приняли участие учащиеся ДШИ № 3. По итогам конкурсной программы Олеся Попова и Екатерина Николаева — лауреаты первой степени. Различные возрастные группы ансамбля эстрадно-спортивного танца «ЭВРИКА» завоевали Гран-при, а также были удостоены дипломов лауреатов первой и второй степени. Коллектив эстрадного и современного танца «NEZABUDKI» Дворца культур «Цементник» в разных возрастных категориях — лауреаты третьей степени», — отмечает администрация городского округа Воскресенск.

Хореографический коллектив «Фантазия» ДШИ № 5 завоевал девять наград и дипломов лауреата конкурса. Юные таланты тренируются под руководством Галины Кудрявцевой. Разносторонние ребята разных возрастных категорий участвовали в различных номинациях конкурса.

Подобные мероприятия становятся площадкой для талантливых ребят, которые могут раскрыться на сцене и продемонстрировать свои умения.