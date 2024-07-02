В воскресенских парках проходят летние мероприятия

На протяжении всего летнего сезона в рамках программы «Лето в Подмосковье» в парках Воскресенска каждые выходные будут по-прежнему проходить различные развлекательные мероприятия.

Программа составлена таким образом, чтобы занятие по душе нашел себе горожанин и гость города любого возраста или вкусовых предпочтений. Так, в минувшие выходные посетители парка культуры и отдыха «Москворецкий» наслаждались звуками классической музыки. Квартет «Рондо» исполнил для них произведения в рамках программы «Музыка. Лето. Парк». Зрителей также радовали своими песнями cover-группа «Quintetto» и солисты вокального коллектива «Prima voce».

Для юных художников организовали мастер-класс. На занятии ребят учили технике работы с масляной пастелью. Для людей старшего поколения устроили танцевальный вечер. Гости парка динамично двигались под музыку в стиле «ретро».

Не менее увлекательно проводили время гости парка усадьбы Кривякино. Они смотрели фильм под открытым небом. Своеобразный кинотеатр обустроили на главной площади. Провести интересно время в парке можно каждый день. Для детей подготовлена развлекательная программа, а в вечернее время проходят музыкальные встречи.