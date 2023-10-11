В Воскресенской больнице будут проводить роботизированные операции

Уникальные роботизированные эндоскопические операции будут проводить в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области «Воскресенская больница». Там сейчас специально для этого готовят помещение. В нем проводят ремонт. Открытие планируется к концу текущего года, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

В обновленном помещении вместе с роботом-хирургом, разместят и другое новое современное оборудование.

«Это будет рентген-операционная и помещение для роботизированных операций. В этом году мы также получили прибор, который называется С-дуга. С его помощью можно интраоперационно делать рентгеновские исследования», - рассказал главный врач Юрий Райхман.

Также медик пояснил, что у пациентов с сужением желчного протока нужно проводить пункцию и дренирование протоков.

«Чтобы не идти вслепую, мы идем под двойным контролем: ультразвуковое исследование и С-дуга. И ошибка здесь уже исключается. Операции в этом отделении также будут проводить и с использованием робота «Da Vinci», это уникальное современное оборудование», – уточнил Юрий Райхман.

Кроме того, в новом помещении откроют стационарное эндоскопическое отделение для проведения гастроскопии и колоноскопии. Здесь же будут проводить все хирургические и урологические операции.

«О том, что в Воскресенске высокий уровень медицины знают не только в округе, но и далеко за его пределами», - отметил глава муниципалитета Алексей Малкин.

Глава добавил, что главные условия такого успеха – высокий профессионализм врачей и медперсонала, грамотное управление больницей ее главврачом Юрием Райхманом, а еще оснащение больниц новым современным оборудованием.