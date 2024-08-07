В Воскресенской больнице работает «Лучший акушер»

Ольга Косолапова одержала победу в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Она заняла первое место в номинации «Лучший акушер», продемонстрировав высокий уровень профессионализма и компетентности. Обширные знания и богатый практический опыт также помогли ей приблизиться к победе.

Ольга Игоревна посвятила своей профессиональной деятельности двадцать лет. Окончив медицинское училище в Москве, она начала строить карьеру в Воскресенской больнице, где и продолжает работать по сей день.

За эти годы благодаря ей на свет появились 1500 младенцев. Коллеги высоко ценят способность Ольги Косолаповой быстро принимать правильные решения в критических ситуациях, а пациентки благодарят ее за внимательное и заботливое отношение.

Стоит отметить, что акушерское отделение в Воскресенске укомплектовано высококвалифицированным медицинским персоналом. Все врачи и сотрудники имеют большой опыт работы и высокий уровень профессиональной подготовки. Они обладают авторитетом среди местного населения, что свидетельствует о качественном оказании медицинской помощи.