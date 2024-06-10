В воскресенской школе «Горизонт» начал работу пришкольный лагерь

У школьников Подмосковья начались летние каникулы. Администрации округов контролируют досуг юных горожан, чтобы обезопасить их. В городах начали работу пришкольные лагеря. Воскресенск приобщается к подобной тенденции. В частности, МОУ СОШ «Горизонт» примет на некоторый период 40 школьников.

Учебное заведение расположено в селе Федино. Начальник лагеря Светлана Калугина рассказала, какого распорядка придерживаются ребята во время нахождения в пришкольном лагере.

«Наш лагерь под названием «Соколенок» работает уже седьмой год подряд. Радует тот факт, что в этом году у нас больше воспитанников, чем в прошлом. Дети приходят в лагерь к 8.30, начинают день с зарядки и завтрака. Затем проходят мастер-классы и другие мероприятия. Традиционно мы получаем много положительных отзывов и от родителей наших воспитанников», – рассказала начальник лагеря Светлана Калугина.

Лагерь завершит работу 9 июля. Программа мероприятий на это время подготовлена разнообразная. Школьники посетят экскурсии, на которых узнают об истории родного края. Ребята примут участие в познавательных мастер-классах. Также запланировано много развлекательных мероприятий.

На время летних каникул школьники Подмосковья могут посещать пришкольные лагеря или пользоваться путевками в летние лагеря, расположенными за пределами их городов. Для ребят продумывают развлекательную программу. Несовершеннолетние с 14 лет могут попробовать трудоустроиться. Центры занятности и местные администрации серьезно относятся к условиям труда юных жителей.