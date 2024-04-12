В воскресенском колледже сотрудники УМВД России провели акцию «За здоровый образ жизни!»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]
В городском округе Воскресенск сотрудники УМВД России провели встречу со студентами ГБПОУ МО «Воскресенский колледж».
В рамках акции «За здоровый образ жизни!» спикеры рассказали о недопустимости противоправного поведения в молодежной среде и пагубности вредных привычек.
С целью профилактики инспекторы по делам несовершеннолетних напомнили о том, к каким негативным последствиям приводят вредные привычки. Студентам сообщили об административной и уголовной ответственности в случае нарушения закона. Сотрудники УМВД России по городскому округу Воскресенск поделились примерами из собственной практики, когда совершенное противоправное действие негативно отражалось на дальнейшей жизни человека.
Подростков проинформировали, что в ночное время суток они не имеют права находиться на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых.