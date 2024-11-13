В воскресенском лицее открыли скалодром

В Воскресенске в здании «Навигатор» лицея им. Героя лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова П.В. в торжественной обстановке открыли скалодром.

На мероприятии присутствовали заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева, председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко, депутаты и почетные гости. На торжественное открытие нового спортивного объекта также были приглашены победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре и основам безопасности и защиты родины.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск ]

Директор лицея Андрей Копцов и учитель ОБЗР Владимир Рассказов перерезали на открытии символическую красную ленточку. Подобной чести педагог был удостоен, потому что его воспитанники неоднократно становились призерами Всероссийской олимпиады.

Скалодром — это спортивный объект, который позволяет развивать силу, ловкость и внимание. Занятия улучшают координацию движений и укрепляют все группы мышц, мотивируют на активный образ жизни. В округе уделяют приоритетное внимание развитию спорта среди жителей всех возрастных категорий.