В воскресенском парке в рамках проекта «От классики до джаза» пройдут концерты

В городском округе Воскресенск состоялось торжественное открытие музыкального проекта «От классики до джаза», который завершится 16 августа.

Проект функционирует более десяти лет. За это время жители Подмосковья познакомились с музыкальными жанрами различных эпох и талантливыми артистами. Так, на концерте гости мероприятия сначала наслаждаются ариями из опер и оперетт прошлого столетия, а потом сосредотачиваются на познании современных произведений. Классическое исполнение гармонично разбавляют джазовыми мотивами.

В нынешнем сезоне праздничную программу открыла Арт-группа «Vivat». Музыканты проникновенно исполнили гимн Воскресенска. Перед зрителями выступил Оркестр народных инструментов «Мелодии России». Артисты представляют Ступинскую филармонию. Дирижировал заслуженный артист Московской области Алексей Сысоев. Представленная программа оказалась фееричной.

Жителей Подмосковья приглашают на концерты. Выступления проходят по пятницам на главной сцене, расположенной в парке усадьбы Кривякино.