В воскресенском селе Барановское увеличили мощность трансформаторной подстанции до 250 кВА

Объект питает электроэнергией фермерское хозяйство «Анна», село Барановское, а также связывающую село с другими населенными пунктами и с трассой А-108 улицу Центральная. Энергетики Воскресенского района электрических сетей восточного филиала компании заменили трансформатор мощностью 100 кВА га на 250 кВА.

«Благодаря увеличению мощности трансформаторной подстанции в 2,5 раза повысятся качество и надежность электроснабжения порядка 1,5 тысяч потребителей электроэнергии, проживающих в населенном пункте Барановское», — рассказал начальник Воскресенского РЭС компании «Россети Московский регион» Андрей Мосягин.

Спикер также рассказал о проектах, которые уже реализовали в округе.

«С начала наступившего года на территории городского округа Воскресенск энергетики отремонтировали 18 трансформаторных подстанций, более трех километров воздушных линий, а также расчистили почти два гектара просек вдоль воздушных линий. Работы были направлены на улучшение электроснабжения порядка 35 тысяч потребителей населенных пунктов округа», — сообщил Андрей Мосягин.

Численность населения городского округа Воскресенск составляет свыше 154 тысяч человек. В летний период времени нагрузка на электросети значительно увеличивается, потому что в город приезжают собственники дач. Специалисты оценили уровень надежности и качества электроснабжения. Данные прошлого зимнего сезона показали, что необходимо увеличивать объемы работ, направленные на ремонт и реконструкцию электрооборудования.

«Хочу поблагодарить «Россети Московский регион» филиала «Восточные электрические сети» за их работу, которую они проводят на территории округа. Компания быстро реагирует на все обращения жителей. Обратную связь от жителей мы получаем всегда положительную: работы выполняются быстро и качественно», — рассказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Численность населения села Барановское в зимний период времени составляет порядка 1500 человек. Летом в село приезжают гости жителей и дачники. Население значительно увеличивается.