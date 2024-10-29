В Воскресенскую больницу доставили новый операционный стол «Фаура»

Многофункциональный операционный стол «Фаура» доставили в Центр амбулатороной онкологической помощи (ЦАОП), который функционирует на базе Поликлиники № 1 ГБУЗ Московской области «Воскресенская больница».

Новый современный стол предназначен для малоинвазивных хирургических вмешательств, перевязок, лапароцентеза и торакоцентеза. Центр оказывает квалифицированную медицинскую помощь не только жителям Воскресенска. Медицинское учреждение также принимает пациентов из Егорьевска. В настоящее время на диспансерном наблюдении находится 4 805 человек.

Оснащение ЦАОП соответствует утвержденным стандартам оказания медицинской помощи. На базе ЦАОП функционирует дневной стационар, в котором размещено 10 коек. Здесь пациенты проходят курсы химиотерапии. Кроме того, доступны ММГ, ФГ, КТ, УЗИ, лабораторная диагностика, специализированные диагностические и эндоскопические обследования.