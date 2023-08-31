В ВОЗ заявили о быстром росте заболеваемости коронавирусом

В ВОЗ сообщили, что за последний месяц (по 20 августа) в мире было зафиксировано на 63 процента случаев коронавируса больше, чем месяцем ранее. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на данные сводки организации.

По данным ВОЗ, за указанные 28 дней в итоге зарегистрировали почти полтора миллиона случаев COVID-19, при этом смертей из них – около двух тысяч.

При этом, во всем мире сократились тестирования и отчетности из-за того, что коронавирус потерял статус пандемии, и новые случаи, по оценкам ВОЗ, вряд ли отражают объективную картину заболеваемости.