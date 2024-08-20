В ВШЭ объяснили, почему россияне больше не хотят искать подработку

В 2023 году жители России посвятили подработкам минимальное количество времени за последнее десятилетие, о чем свидетельствуют данные Росстата.

Причина кроется в растущих доходах граждан. Об этом в беседе с Инфо24 заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Как отмечает эксперт, чем выше заработная плата на основном месте работы, тем меньше стимула у людей искать дополнительные источники дохода. Сотрудники предпочитают тратить больше времени на выполнение своих прямых обязанностей, чтобы получать достойную оплату.

Кроме того, на снижение популярности подработок повлияло улучшение социального пакета и условий труда на многих предприятиях. Россияне стали реже искать временную или сезонную дополнительную занятость, довольствуясь основным местом работы.

Ранее сообщалось о том, что треть жителей России ищут подработку через рекомендации друзей и знакомых.