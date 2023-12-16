В ВСУ рассказали, как Россия обманывает украинские средства ПВО
Фото: [соцсети]
Российские военные с целью имитации пуска ракет и для обмана украинских боевых расчетов противовоздушной обороны с успехом используют электромагнитные импульсы, утверждает представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В беседе с журналистами телеканала NTA он также посетовал на использование Армией России как реальных ракет, так и фальшивых целей. Все это вводит украинские системы ПВО в заблуждение.
«Они делают такие постановки преград, то есть электромагнитные импульсы, которые наши радиолокационные системы видят как цели, похожи на „Кинжал“ по параметрам полета», — сказал Игнат.
В продолжение темы представитель ВВС ВСУ добавил, россияне заранее программируют маршруты запускаемых ими дальнобойных ракет так, чтобы полностью запутать украинские силы противовоздушной обороны.