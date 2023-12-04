В ВСУ женщины получат военную форму не раньше, чем через пять лет
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У женщин-военнослужащих в украинской армии нет своей формы, рассказала сержант ВСУ и военный медик Алина Сарнацкая в интервью украинскому изданию New Voice.
«Женской формы от ВСУ нет. И если люди спрашивают, когда она будет, – это люди, которые не служили в армии. Она будет лет через пять, и это минимальный срок, я вам гарантирую» – сказала Сарнацкая.
Пока же дамы довольствуются той формой, которую присылают волонтеры.
В настоящее время в ВСУ проходят службу около 43 тысяч женщин. Украинское правительство разрешило Минобороны заключать контракты с женщинами до 60 лет (ранее предельный возраст был 40 лет) и принимать девушек в военные училища.