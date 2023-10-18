В Выборге пенсионер убил и расчленил сына в день его рождения

Жителя Выборгского района подозревают в убийстве сына, фрагменты тела которого были обнаружены в реке, сообщили в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, накануне ночью в поселке Лещево 63-летний пенсионер распивал алкоголь с сыном, который отмечал 36-летие. Сын нигде не работал, а ранее был судим за кражу.

Между родственниками произошла ссора, в результате которой отец схватил нож и нанес сыну четыре удара. После этого пенсионер взялся скрывать следы убийства – расчленил тело на несколько частей, разложив их по пакетам, которые затем сбросил с моста в реку Перовка.

С этим делом мужчина не сумел справиться аккуратно. Вскоре на мосту нашли руку, а в 30 метрах ниже по течению было обнаружено тело без головы и конечностей.