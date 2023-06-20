В WhatsApp* появились новые функции безопасности

WhatsApp* добавил новые функции безопасности, говорится на официально сайте мессенджера. Так, теперь в соцсети появилась возможность делать звонки с неизвестных номеров беззвучными, а также проверка конфиденциальности.

«Главной мерой защиты звонков и переписок остается сквозное шифрование, но мы регулярно добавляем новые функции, чтобы сделать ваше общение еще безопаснее», – говорится в сообщении разработчиков.

Отмечается, что отключение звука для неизвестных номеров позволит автоматически фильтровать спам, а также звонки от мошенников и неизвестных людей. Таким образом, для них будет отключен звук, но на вкладке «Звонки» можно будет проверить, есть ли среди них важные.

Ранее WhatsApp* анонсировал возможность записи видеоособщений, которая со временем появится на системах Android и IOS. Также у пользователей появилась возможность редактировать отправленные сообщения. Также разработчики анонсировали запуск каналов в мессенджере.

WhatsApp* был запущен в 2009 году. Основателями мессенджера являются Ян Кум и Брайан Эктон.

*принадлежит компании Meta, признанной на территории РФ экстремистской