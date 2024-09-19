Бакальчуку предъявлены обвинения после вооруженного конфликта в офисе WB

Владиславу Бакальчуку предъявлены обвинения в связи с вооруженным конфликтом в офисе Wildberries, который привел к гибели двух человек и ранениям еще у семи, сообщил SHOT.

Кроме Бакальчука, обвинения также предъявлены еще шести другим лицам.

Стало известно, что бизнесмен находился на допросе в Следственном комитете, при этом он не был задержан. Бакальчука опрашивали в качестве свидетеля.

Вследствие произошедшего вчера, 18 сентября, инцидента Следственный комитет возбудил уголовные дела по нескольким статьям: «Покушение на убийство», «Незаконное хранение огнестрельного оружия», «Самоуправство» и «Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело после стрельбы у офиса WB.