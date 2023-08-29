В Wildberries признали свою вину при затоплении склада в Электростали

Причиной затопления склада Wildberries в Электростали стала недоработка самой компании, сообщила журналистам основательница и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук.

По ее словам, компания неудачно поэкспериментировала при возведении крыши, которая, как выяснилось, протекала уже не раз.

В результате сильных ливней вода попала внутрь склада на площади порядка 500 кв. метров. В Wildberries предварительно оценили ущерб в 15 млн рублей.

На складе хранились как товары самой компании, так и товары продавцов платформы.