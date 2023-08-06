В Забайкалье компания молодежи жестоко избила одноногого ветерана СВО

Инцидент с нападением на ветерана спецоперации на Украине произошел в в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края накануне в субботу, 5 августа, сообщил депутат госдумы Александр Хинштейн.

По словам законодателя, он попросил губернатора Забайкальского края Александра Осипова подробно и досконально разобраться в произошедшем.

«Уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Я попросил его разобраться, что в действительности там произошло», — написал Хинштейн в своем аккаунте.

Как сообщается в соцсетях, вечером компания молодых людей в количестве шести человек, включая девушек,что-то не поделили с проходящими военными и завязалась потасовка. Один из ветеранов СВО был без ноги.