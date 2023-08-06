В Забайкалье компания молодежи жестоко избила одноногого ветерана СВО
Фото: [© РИА Новости /Алексей Сухоруков]
Инцидент с нападением на ветерана спецоперации на Украине произошел в в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края накануне в субботу, 5 августа, сообщил депутат госдумы Александр Хинштейн.
По словам законодателя, он попросил губернатора Забайкальского края Александра Осипова подробно и досконально разобраться в произошедшем.
«Уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Я попросил его разобраться, что в действительности там произошло», — написал Хинштейн в своем аккаунте.
Как сообщается в соцсетях, вечером компания молодых людей в количестве шести человек, включая девушек,что-то не поделили с проходящими военными и завязалась потасовка. Один из ветеранов СВО был без ноги.
«Двое из компании набросились на инвалида, начали его избивать и пинать ногами. Другой бывший участник СВО пытался защитить товарища. После драки агрессоры повредили авто участников ветеранов», - сообщается в публикации.