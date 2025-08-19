Не вернулся в срок и получил его: в Забайкалье суд наказал мужчину после опоздания на службу

В Забайкалье мужчина самовольно продлил себе отпуск почти на три недели, за что получил серьезный срок. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

В Забайкальском крае суд вынес приговор военнослужащему, который самовольно продлил свой отпуск на 20 дней. Мужчина должен был вернуться на службу 5 мая, но появился только 25 числа того же месяца.

Борзинский гарнизонный военный суд назначил наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима. Как пояснили в пресс-службе суда, военный сам явился к месту службы после отсутствия, но это не смягчило его вину.

